Mais um crime eleitoral de Bolsonaro: cartão do Auxílio Brasil usa marca da campanha

247 - A Presidência da República cometeu mais um crime eleitoral: determinou, em abril, a troca da estampa do cartão do Auxílio Brasil para incluir a bandeira nacional, principal símbolo usado pela campanha à reeleição de Jair Bolsonaro.

"Comunico novo leiaute de cartão do PAB [Programa Auxílio Brasil], definido pela Presidência da República, em anexo", diz ofício de 5 de abril enviado pelo Ministério da Cidadania para a Caixa Econômica Federal, responsável pela produção e emissão dos cartões, segundo informa reportagem do UOL . O anexo continha um novo modelo do cartão, estampado com a bandeira.

Na época, o Ministério da Cidadania já tinha aprovado um cartão com fundo verde-escuro liso. Cerca de 20 mil unidades chegaram a ser produzidas e enviadas para beneficiários no Distrito Federal, em fase de teste. A interferência da Presidência levou a Caixa a reformular o visual do cartão antes do início da emissão em massa.

A reportagem do UOL lembra que o cartão do Bolsa Família — programa extinto por Bolsonaro em novembro de 2021, depois de 18 anos em vigor, para dar lugar ao Auxílio Brasil — tinha fundo amarelo neutro, sem nenhuma alusão a símbolos usados pelo PT, como a cor vermelha.

