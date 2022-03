Mais um ministro de Bolsonaro participa de evento com blogueiro bolsonarista foragido

Ministro do Trabalho fez oração em evento virtual com Allan dos Santos edit

247 - O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, participou na sexta-feira (25) de um evento com o extremista bolsonarista Allan dos Santos, foragido de uma ordem de prisão do STF há cinco meses.

É a segunda vez que um ministro de Jair Bolsonaro prestigia o ativista neste ano, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no Metrópoles.

Onyx participou por videoconferência no “1º Congresso Conservador Brasileiro de Boston”. A intervenção de Onyx Lorenzoni durou 40 mnutos. Ao final ele fez uma oração com Allan dos Santos, extremista de direita que se encontra foragido nos Estados Unidos. . Enquanto Onyx rezava do telão, Allan rezava com um pastor no palco.

Allan dos Santos tem prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. A extradição do bolsonarista para o Brasil depende apenas dos Estados Unidos.

