Mais um racha na cúpula bolsonarista: Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli rompem relações

Apoie o 247

ICL

247 - “O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse a aliados que formará um grupo dentro do PL para fazer uma oposição “forte e sistêmica” ao governo Lula. Parlamentares da legenda próximos ao filho 03 de Bolsonaro afirmam, no entanto, que um nome está fora dos planos para compor essa força-tarefa: o de Carla Zambelli. Segundo aliados de Eduardo, o deputado já tinha críticas à atuação da colega desde a campanha, pois avaliava que ela trabalhava para apenas para a eleição de seus “pupilos”. A pá de cal veio com a vitória de Lula sobre Bolsonaro”, informa a jornalista Bela Magela em sua coluna no jornal O Globo.

De acordo com a jornalista, “o episódio da parlamentar correndo pelas ruas com uma arma nas mãos atrás de um homem negro na véspera do segundo turno é apontado como um dos fatores que colaboraram para a derrota do presidente. Eduardo e o senador Flávio Bolsonaro chegaram a sair publicamente em defesa de Zambelli, mas, depois do resultado das urnas, admitiram que o episódio foi negativo”.

“Em um jantar do PL na terça-feira, Bolsonaro se irritou publicamente com a deputada federal. Pessoas que estavam no local relataram à coluna que o humor de Bolsonaro “virou”, após ele dizer “não” duas vezes e de maneira enfática para Zambelli. Eduardo não compareceu ao evento porque segue em viagem. Na segunda-feira, o 03 se tornou alvo de críticas de bolsonaristas após ser flagrado curtindo a Copa do Mundo no Catar”, acrescenta.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.