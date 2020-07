Major Olímpio diz que tentativa de Bolsonaro para se reaproximar do PSL lhe dá "vontade de vomitar"

Senador Major Olímpio também ameaça deixar o PSL caso haja uma reaproximação do partido com Jair Bolsonaro edit

247 - O senador Major Olimpio (SP) ameaçou deixar o PSL caso a legenda promova uma reaproximação com Jair Bolsonaro. "Se isto acontecer, sentirei muita saudade do partido. TCHAU QUERIDOS!", postou o parlamentar nas redes sociais.

Fazendo referência a uma reportagem do jornal O Globo, que relata que Bolsonaro teria ligado para o presidente do partido, Fernando Bivar, visando se reaproximar da legenda para ampliar sua base no Congresso Nacional, o parlamentar disse ter “vontade de vomitar”.

