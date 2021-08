Malafaia convoca evangélicos para ato contra o STF no dia 7 de setembro

247 – O empresário da fé Silas Malafaia, um dos mais próximos aliados de Jair Bolsonaro, convocou o "povo evangélico", para protestar contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, no dia 7 de setembro. A manifestação segue a linha da que foi chamada pelo sertanejo e ex-deputado federal Sérgio Reis, que convocou caminhoneiros a parar o Brasil no dia 7 de setembro para defender "garantia da lei e da ordem", pretexto para uma intervenção militar. Confira:

