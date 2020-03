Malafaia critica 'pânico' sobre coronavírus: “na Itália, só 5 pessoas abaixo de 50 anos morreram”

Revista Fórum - O pastor Silas Malafaia postou em sua conta do Twitter, nesta quarta-feira (25), contundente defesa do discurso do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), da noite desta terça-feira. Para Malafaia, o tempo vai dizer quem tem razão, “Bolsonaro ou os politiqueiros de plantão e a imprensa que tem produzido pânico no povo”.

De acordo com ele, “na Itália, só 5 pessoas abaixo de 50 anos morreram, todos com problemas de saúde. NINGUÉM ABAIXO 30 MORREU”, escreveu assim mesmo, em caixa alta.

AGUARDEM ! No final da história vamos ver quem está com a razão, Bolsonaro ou os politiqueiros de plantão e a imprensa que tem produzido pânico no povo. O TEMPO VAI DIZER ! Na ITÁLIA, só 5 pessoas abaixo de 50 anos morreram, todos com problemas de saúde. NINGUÉM ABAIXO 30 MORREU. March 25, 2020

