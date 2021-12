Malafaia diz que Mendonça mentiu ser a favor de casamento gay: "deu uma cama de gato"

"Ele sabia que ia sofrer pressão. Uma saída espetacular, porque a Constituição só prevê casamento de homem com mulher", afirmou o pastor e empresário bolsonarista Silas Malafaia edit

Revista Fórum - O pastor bolsonarista Silas Malafaia, um dos mais atuantes líderes evangélicos no lobby que ajudou a nomear André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou que o agora ministro da Corte mentiu sobre ser favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Ele abordou o tema durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), realizada nesta quarta (1), no Senado.

“André Mendonça deu um show na CCJ. Essa história de que André Mendonça é a favor da união de pessoas do mesmo sexo, no parâmetro da Constituição, André Mendonça deu uma cama de gato. Ele sabia que ia sofrer pressão. Uma saída espetacular, porque a Constituição só prevê casamento de homem com mulher, artigo 226, parágrafo terceiro”, afirmou Malafaia, em vídeo postado nas redes sociais.

