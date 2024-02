Malafaia diz que não vai atacar o STF ou Alexandre de Moraes em ato golpista

Para atrair os que estão preocupados com o tom golpista do ato, Malafaia diz que 'não será igual às menções que faço nas minhas redes' edit

247 - Para tentar atrair os indecisos ao ato golpista, o empresário pastor Silas Malafaia garantiu que, diferentemente dos anteriores, o ato bolsonarista marcado para 25 de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo, ocorrerá sem ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes.

Em entrevista ao jornal Estadão, Malafaia disse que fará apenas “uma menção” sobre o ministro. Nas redes sociais, Malafaia despeja ataques contra o ministro e a corte quase diariamente.

“Não será igual às menções que faço nas minhas redes sociais, o chamando de ‘ditador da toga’, pedindo o impeachment dele. Nas redes sociais, boto pra arrebentar. Mas não haverá nada desse nível. Vou apenas confirmar uma declaração que ele mesmo deu para toda a imprensa”, disse.

