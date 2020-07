Malafaia será processado por transfobia após sugerir boicote à Natura

Empresário da fé propôs ataque à empresa de cosméticos que escolheu Thammy Miranda como garoto-propaganda no Dia dos Pais edit

247 – O empresário da fé Silas Malafaia será processado por transfobia. Quem informa é o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna . "A Associação LGBTI+ e o Grupo Arco-Íris enviaram uma representação criminal contra Silas Malafaia ao procurador-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, José Eduardo Gussem. As entidades afirmam na petição que o pastor 'cometeu deliberadamente, dolosamente e conscientemente o crime de transfobia, tipo penal reconhecido pelo STF', pontua ele.

"A representação foi motivada após Silas Malafaia sugerir um boicote à Natura por escolher Thammy Miranda como estrela da campanha da empresa no Dia dos Pais", contextualiza o jornalista.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.