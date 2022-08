Malafaia transforma Marcha para Jesus no Rio em comício eleitoral de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Marcha para Jesus, que acontece na tarde desde sábado no Rio de Janeiro, se transformou um comício de Jair Bolsonaro e seus candidatos no estado, informa Guilherme Amado, do Metrópoles. O evento foi organizado por Silas Malafaia e Cláudio Duarte, que no 7 de setembro do ano passado convocou fiéis para o início de uma revolução.

O caminhão de som principal, que transportava seis pastores do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro (Comerj), Bolsonaro, Cláudio Castro e seus candidatos, puxou o coro "Mito, Mito, Mito".

Ao microfone, estava um pastor, que antecedeu o discurso de Bolsonaro.

Estavam presentes os candidatos Max Guilherme, Hélio Negão, Thiago Gagliasso, Sóstenes Cavalcante, Major Fabiana e Waldir Ferraz.

Clarissa Garotinho, candidata ao Senado pelo União Brasil, também estava no caminhão-palanque, sempre ao lado de Michelle Bolsonaro.

Durante a marcha, Malafaia e Duarte oraram quatro vezes por Bolsonaro e Castro. Michelle orou uma vez pelo “avivamento” da nação. O camihão estava decorado com bandeiras do Brasil.

O público presente carregava bandeiras do Brasil, algumas pessoas usavam blusas de Bolsonaro e santinhos de candidatos bolsonaristas estavam sendo distribuídos, finaliza Guilherme Amado.

