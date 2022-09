Malafaia viaja para Londres com Bolsonaro em avião presidencial e com regalias de chefe de estado

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) embarcou neste sábado (17) para Londres, no Reino Unido, para participar do velório da rainha Elizabeth 2ª na segunda- feira (19) e levou com ele no avião presidencial o empresário evangélico e braço direito Silas Malafaia, que não possui nenhum cargo no governo federal ou diplomático.

A presença gerou indignação dos internautas nas redes. Veja:

A presença de Silas Malafaia @PastorMalafaia viajando para Londres com dinheiro público é um tapa na cara dos brasileiros decentes. Um sujeito inútil, oportunista, que apenas estimula ódio deveria estar preso. A mediocridade bolsonarista não tem limite. September 19, 2022

Pera ai ! O que o pastor Silas Malafaia está fazendo no velório da rainha? Ele ocupa algum cargo público ou diplomático? Quem está pagando para ele estar lá? Nós? E ele poderia está ali? https://t.co/N8Z0D7U5r5 — Suucomenta (@su_comenta) September 19, 2022

Eu sinceramente não entendi o motivo do Silas Malafaia ter ido pro velório da Beth financiado por mim e todos os brasileiros.



Sério mesmo. Não é uma ironia. — IORDZ • ИОРДЗ (@Iordan) September 19, 2022

Já vi levar de tudo em velório, mas levar o satanás @PastorMalafaia é demais

😆😆😆😆 pic.twitter.com/57jQaEjWac September 18, 2022

BOZO 🤡 não reajusta a merenda escolar há 5 anos pra pagar coisas mais importantes como levar o Silas Malafaia pro velório da rainha. pic.twitter.com/Emv2XAOWR9 — Ruth Lopes #OpiniãodaPreta (@Ruth1201) September 19, 2022

