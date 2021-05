Malu Gaspar: Bolsonaro e Pazuello debocham de comandantes militares

247 - A jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo, escreve artigo nesta sexta-feira (28) afirmando que há uma relação de “deboche” de Jair Bolsonaro e o ex-ministro Eduardo Pazuello com o Alto Comando do Exército, após o ex-titular da Saúde participar de um ato político bolsonarista, ação que é proibida no Exército.

“O artigo 45 do estatuto militar é claro: ‘São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político.’; E o que fez Pazuello no último domingo?; Foi ao Rio de Janeiro, embrenhou-se na multidão até chegar ao palanque de Jair Bolsonaro e subiu. Uma vez em cima do palco, tirou a máscara, colou-se ao presidente da Republica, que o apresentou como um ‘gordo do bem’, ‘ministro que conduziu com muita responsabilidade os últimos meses aí’, e lhe passou o microfone; Entre risos, aplausos para o povo e sinais de positivo, Pazuello bradou em tom de animador de auditório. ‘Fala galera! Eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum.Tamo junto! Parabéns a vocês, parabéns a galera que tá aí prestigiando o PR (Presidente da República)! PR é gente de bem! Abraço galera!”, relembra a jornalista.

Malu ainda destaca em seu artigo que, “ainda assim, ao longo desta quinta-feira, brotou no bolsonarismo e foi sustentada pelo ‘PR’ a tese de que o tal ato não era político. Pazuello inclusive sustentou nesse argumento sua defesa no procedimento disciplinar do Exército; Não vale nem a pena gastar caracteres debatendo tamanha asneira. Mas, ainda que fosse verdade, não bastaria para resolver o problema de Pazuello com os comandantes militares; Basta confrontar a regra para saber que o ato de insubordinação foi inequívoco. Tanto o capitão Bolsonaro como o general de intendência Pazuello sabem disso. E não apenas sabem como ignoraram deliberadamente os códigos da caserna, para depois debochar deles como quem tem a certeza de que não haverá maiores consequências”.

