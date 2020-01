Mamãe Falei desafia Eduardo Bolsonaro para debate “sobre o Wajngarten e seu irmão ladrão”

Revista Forum - A convivência entre o governo e o MBL não é mais a mesma. O deputado estadual, Arthur do Val, o Mamãe Falei, bateu boca com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, via Twitter.

O filho do presidente comentou a postagem de um internauta, que cobrou um posicionamento de Do Val sobre a notícia que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), liberou uma linha especial de financiamento para emissoras de rádio e TV do estado.

Eduardo postou: “Cadê a valentia? “Cadê?! Cadê?!”. Mamãe Falei, um dos líderes do MBL, rebateu em seguida, desafiando o filho do presidente.

“Os discursos mais famosos batendo no farsante Doria são meus. Diferente de você que não pode falar do Toffoli, não tenho medo de ninguém. Sobre minha valentia, tá aqui esperando você para um debate sobre o Wajngarten e seu irmão ladrão. Vem ou vai arregar? Tem coragem ou só quando tá com ajuda do papi?”, disse.