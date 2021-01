Manaus bate novo recorde: 213 enterros em 24 horas

Tragédia sanitária se agrava na capital amazonense, que enfrenta colapso na rede hospitalar pelo desleixo do governo Bolsonaro. 213 enterros ocorreram nas últimas 24 horas edit

247 - Manaus registrou 213 enterros nesta sexta-feira (15), informou a prefeitura. O número bateu recorde de sepultamentos diários desde o começo da pandemia.

A capital amazonense bateu o recorde de enterros diários pela quinta vez, só no mês de janeiro. A primeira vez que Manaus teve tantos enterros, de causas em geral, foi em 26 de abril, com 140 registros (com dados apenas de espaços públicos).

Na época, o estado enfrentava a primeira onda da doença, e sofreu colapsos no sistema público de saúde e funerário. Neste mês de janeiro, o recorde de sepultamentos diários foi quebrado 5 vezes, informa o G1.

