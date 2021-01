Manaus não irá liberar escolas municipais para o Enem

247 - A Prefeitura de Manaus decidiu não liberar as escolas municipais para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A medida visa evitar aglomerações e a propagação da Covid-19, que devasta o Amazonas.

A primeira parte da prova está marcada para este domingo (17), e a segunda para o próximo dia 24.

A Prefeitura ainda recomenda o adiamento da prova: “É uma temeridade, sobretudo nesse momento. Hoje é dia 13. A prova será daqui a quatro dias e sabemos que a situação de Manaus em relação à pandemia não vai acalmar até lá. Abrir as escolas para o Enem representa aglomeração na frente e no interior delas. Enviamos as nossas razões ao Ministério Público e também sugerimos que o Enem seja adiado”, informou o secretário da Educação Pauderney Avelino.

O conhecimento liberta. Saiba mais