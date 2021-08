'Mandar prender eu acho meio complicado', diz Mourão sobre prisão de Roberto Jefferson

"O ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma certa prerrogativa. Então, essa história de mandar prender, eu acho que é meio complicado”, disse o vice-presidente Hamilton Mourão sobre a prisão do ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão disse considerar como “meio complicado” a prisão preventiva do ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson (PTB) por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“O ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma certa prerrogativa. Então, essa história de mandar prender, eu acho que é meio complicado”, disse Mourão no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (13).

Segundo ele, Jefferson faz “críticas pesadas”, mas que se alguém se sente ofendido, deve buscar o “devido processo”. “O que eu tenho visto é que o ex-deputado Roberto Jefferson faz as críticas aí, as críticas que se pode colocar, pesadas. Se o camarada se sente ofendido, eu acho que tem que buscar o devido processo”, disse.

Em maio, Mourão participou de uma reunião com Roberto Jefferson, em seu gabinete, em Brasília. Na ocasião, o vice-presidente disse que o encontro era para tratar de “questões pessoais” e que em “política a gente toca na situação geral que estamos vivendo no país, mas nada além disso aí”.

