Mandetta: Bolsonaro, seus ministros e generais sabiam da gravidade da pandemia e resolveram não fazer nada

Bolsonaro e a cúpula de seu governo sempre souberam do tamanho da crise que representa a pandemia do coronavírus no país e decidiram não seguir as recomendações científicas e da OMS. A afirmação foi feita neste sábado pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele fez um ataque duro aos militares que ocuparam o Ministério: "em saúde ter segredos é o caminho mais rápido da tragédia" edit