Mandetta contrata empresa de antigo doador de campanha sem licitação

Rede Brasil Atual - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aproveitou a emergência do avanço do coronavírus no Brasil, que permite ao governo fazer contratações sem a realização de licitação, para beneficiar antigos amigos. Conforme edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial da União, a pasta fez uma compra de aventais hospitalares no valor de R$ 700 mil da empresa Prosanis Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

De acordo com a Receita Federal, a Prosanis, aberta em 2013, tem em seu quadro societário o empresário Aurélio Nogueira Costa, que tem outros negócios no ramo. Entre eles, a Cirumed Comércio Ltda, aberta em 1991.

A Cirumed, por sua vez, foi doadora de campanha de Mandetta nas duas vezes em que ele disputou uma vaga de deputado federal. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2010 a empresa de Aurélio Nogueira Costa doou R$ 50 mil. E na eleição seguinte, em 2014, o valor quase dobrou: R$ 93.980,00.

