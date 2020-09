Mandetta diz que Bia Kicis é uma "racista nauseabunda e abjeta"

247 – O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ficou indignado com o ataque da deputada Bia Kicis (PSL-DF), que fez um post racista pintando sua imagem de negro. “Racista nauseabunda. Chula. Pequena. Inútil. Abjeta. RACISTA!!!!!”, disse ele. Depois, por telefone, afirmou ao jornal Estado de S. Paulo que lamenta profundamente ver um parlamentar se prestar a esse tipo de provocação.

“É triste ver isso. Para mim, não ofende em nada ser caracterizado como negro. Muito pelo contrário. Sou totalmente favorável à campanha da Magazine Luiza. Já era fã da dona Luiza e seria, com orgulho, um garoto propaganda de sua loja”, disse Mandetta.

