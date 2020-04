Mandetta diz que sua saída do ministério deve acontecer "hoje ou amanhã"

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que sua saída do comando da pasta deverá acontecer nesta quinta-feira (16) ou no “mais tardar” amanhã. “Enfim, isso deve se concretizar”, disse Mandetta durante uma videoconferência sobre o combate à pandemia do novo coronavírus, realizada pela Iniciativa FIS, com representantes do setor de saúde.

Ainda segundo Mandetta, ele e os membros de sua equipe terão “todo o cuidado” para não afetar as ações de enfrentamento à covid-19 e “para amparar quem quer que seja que venha para cá. Não fazer movimento brusco... eu sou peça menor dessa engrenagem”, observou. “O serviço continua”, emendou em seguida.

Jair Bolsonaro recebeu na manhã desta quinta-feira o oncologista Nelson Teich, que atuou na campanha eleitoral que o levou ao Planalto, e está cotado para substituir Mandetta no ministério.

