Mandetta nega saída de secretário em coletiva: 'Sairemos juntos'

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta quarta-feira (15) que ele e os secretários que o auxiliam entraram juntos no ministério e sairão juntos do ministério

247 - "Entramos no ministério juntos, estamos no ministério juntos e sairemos do ministério juntos", disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante coletiva de imprensa, provavelmente a última que participa, ao falar sobre o pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.

Segundo Mandetta, Wanderson não deixará o cargo. A declaração foi durante coletiva do Ministério da Saúde sobre o balanço das ações do governo sobre o novo coronavírus no país.

"Hoje teve muito ruído por conta do Wanderson. Já falei que não aceito. Wanderson continua, está aqui. Acabou esse assunto. Vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde", declarou.

