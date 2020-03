Mandetta pede adiamento da eleição de outubro e sinaliza que o caos será muito mais longo

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomendou o adiamento das eleições deste ano em virtude do avanço do novo coronavírus no país para evitar que ações políticas atrapalhem o combate ao coronavírus. “Eleição vai ser uma tragédia. Vai todo mundo querer fazer ação política”, disse edit

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomendou o adiamento das eleições deste ano em virtude do avanço do novo coronavírus no país, indicando que a crise sanitária poderá se alongar por mais tempo que o inicialmente previsto. “Eleição vai ser uma tragédia. Vai todo mundo querer fazer ação política”, disse.

“Estou alertando que todos vocês precisam, com todas as diferenças políticas, se entender. Aliás, eu faço aqui até uma sugestão para vocês discutirem. Está na hora de o Congresso olhar e falar: "olha, adia as eleições". Faça um mandato tampão desses vereadores e prefeitos. Eleição vai ser uma tragédia. Vai todo mundo querer fazer ação política. Eu sou político, sei o que é isso”, disse Mandetta durante uma reunião com prefeitos de todo o país realizada por meio de teleconferência neste domingo (22).

A recomendação para o adiamento das eleições foi dada em resposta a uma pergunta feita pelo prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), que pediu a liberação de recursos necessários para combater a epidemia e que não estariam sendo repassados pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

“Não podemos (repassar recursos) de forma desintegrada. Eu faço de um jeito, vocês de outro. Se não, daqui a pouco, vocês vão estar pagando mais para um médico de hospital A, menos para o hospital B. Tira enfermeiro de lá e traz para cá. Assim vai haver bateção de cabeça. Eu vou descentralizar e fazer com que vocês trabalhem com o máximo liberdade”, completou o ministro.