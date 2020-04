Mandetta: 'trabalho com ciência, tem quem trabalhe com critérios políticos'

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou o ex-capitão, que defende o fim do isolamento social entre outras medidas sanitárias. “Só trabalho com a academia, só trabalho com a ciência. Existem pessoas que trabalham com critérios políticos", disse edit

Revista Fórum - Após ser excluído da reunião do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto com um grupo de médicos, nesta quarta-feira (1º), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que só trabalha com a academia e com a ciência, enquanto outros “trabalham com critérios políticos”.

Mandetta também enfatizou que não se sente “ofendido” por isso. “Só trabalho com a academia, só trabalho com a ciência. Existem pessoas que trabalham com critérios políticos, que são importantes também, deixem que eles trabalhem. Não me ofendem em nada. Eu trabalho com foco, disciplina e ciência”, disse o ministro durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.‌‌‌

A principal pauta da reunião de Bolsonaro, de acordo com o Estado de S.Paulo, seria o uso da cloroquina no combate ao coronavírus. Mandetta tem se posicionado contra a medicação, dizendo que a mesma ainda não tem comprovação de eficácia e que poderia trazer consequências.

