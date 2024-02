Mangabeira Unger, guru de Ciro Gomes, pretende ingressar com habeas corpus no STF para evitar prisão de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O filósofo Roberto Mangabeira Unger, que foi ministro do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de 2007 a 2009 e apoiou Ciro Gomes (PDT) em suas campanhas presenciais, pretende ingressar com um habeas corpus preventivo o Supremo Tribunal Federal (STF) em favor de Jair Bolsonaro (PL). visando evitar uma eventual prisão do ex-mandatário no âmbito dos inquéritos que apuram a intentona golpista do dia 8 de janeiro do ano passado.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Mangabeira, já consultou amigos na área jurídica, políticos e o próprio Bolsonaro sobre os processos que o ex-mandatário responde.

Segundo a reportagem, “o filósofo afirma que é preciso reconciliar o país, e que para isso seria importante que Bolsonaro seja poupado de uma prisão que poderia radicalizar os ânimos de seus apoiadores”.

Mangabeira tem demonstrado preocupação com o fato de Bolsonaro ter sido declarado inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e considera mais democrático se ele pudesse concorrer, disputando com Lula a narrativa sobre políticas públicas para o país.

