Manifestação toma ruas de Manaus nesta terça-feira, por Fora Bolsonaro e contra o racismo

Fórum - Manaus, cidade que viveu um dos maiores dramas durante a pandemia do coronavírus, registrou na tarde desta terça-feira (2) uma grande mobilização antifascista e antirracista que tomou conta da principal avenida do Centro, Av. Djalma Batista. O ato foi convocado no domingo, dia em que o Brasil viu protestos pró-democracia em diversas capitais.

Com faixas “Amazonas pela democracia” e “vidas negras importam”, além de gritos de “Fora Bolsonaro”, o protesto reuniu diversos estudantes e movimentos sociais. A mobilização foi convocada pela Frente Antifa Manauara e pelo Amazonas Pela Democracia.

Fora Bolsonaro! Em Manaus, protestantes vão às ruas contra o governo racista. Via @tvholanda pic.twitter.com/WsqSOIjVa5 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) June 2, 2020





A manifestação aqui em Manaus está assim no momento, pessoal. Tomem cuidado com seus equipamentos de proteção, não fiquem sozinhos e, quem está em casa, ajude na divulgação. #AmazonasAntifascista #VidasNegrasImportam pic.twitter.com/kmKigBZjD0 June 2, 2020









Em Manaus, protesto pacífico antirracismo e pró-democracia toma Djalma Batista#amazonasantifacista #VidasPretasImportam pic.twitter.com/2j28E9mRle — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 2, 2020













"Uma minoria foi na manifestação de hoje. Quase nada"



Manifestação hoje em Manaus. // Manifestação deles.

Tirem vocês suas conclusões #AmazonasPelaDemocracia pic.twitter.com/XsGpEQzdjy — Jadson S. Lima (@diJadds_) June 2, 2020

