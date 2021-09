Manifestações golpistas devem resultar em frente ampla pelo impeachment, diz André Singer

Para o cientista político, os dirigentes partidários "devem perceber que é preciso compromisso com aquilo que unifica as forças: a defesa da democracia, que no caso específico é o impeachment" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O cientista político André Singer avalia que as manifestações golpistas do dia 7 de setembro devem resultar na mobilização de partidos de esquerda e de centro visando a criação de uma frente ampla pelo impeachment de Jair Bolsonaro. “O que falta é tempo para que amadureça e resulte em um grande movimento popular a favor do impeachment e da democracia”, disse Singer ao jornal O Estado de S. Paulo.

Para ele, “o setor que apoia Bolsonaro existe e demonstrou que está disposto a se mobilizar, mas é minoritário; 75% dos brasileiros querem democracia e precisam demonstrar isso em manifestações pacíficas com o tamanho que essa vontade tem. Cabe às forças políticas e movimentos sociais permitirem essa manifestação por meio da sua própria organização”.

Nesta linha, Singer observa que partidos de centro já buscam o descolamento do governo Bolsonaro. “O PSDB e o PSD se deslocaram a partir do 7 de Setembro. Há outros partidos, como é o caso do Democratas, que poderiam se posicionar a favor do impeachment, para não falar do próprio Progressistas, que hoje é o principal esteio do governo e articula siglas menores que também sustentam o presidente”.

PUBLICIDADE

Ainda segundo ele, “a frente democrática é possível, necessária e tendo a achar que vai acabar ocorrendo. Já está em curso. Um exemplo é o fato de que, depois de longo tempo, Fernando Henrique Cardoso se encontrou com Lula e declarou voto nele se houver disputa com Bolsonaro. No entanto, a manifestação deste domingo talvez não conte com todas as forças possíveis dada a maneira como foi convocada, em certo momento sob o lema “nem Bolsonaro nem Lula”. Nesses termos, o PT e outros setores da esquerda não podem comparecer. Os dirigentes devem perceber que é preciso compromisso com aquilo que unifica as forças: a defesa da democracia, que no caso específico é o impeachment, eleições com urna eletrônica e respeito ao resultado”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE