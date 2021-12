Manifestantes protestam no lançamento de livro do ex-juiz parcial Moro em Curitiba: "agora é Lula presidente"

Impopular, o ex-juiz parcial não falou com a imprensa e autografou os livros previamente edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro lançou seu livro 'Contra o Sistema da Corrupção' em um evento em Curitiba, na noite de quinta-feira (2). Impopular, ele não falou com a imprensa e autografou os livros previamente.

Além disso, os ingressos foram vendidos a R$ 80. O combo ingresso, bloco de notas e o livro de 288 páginas autografado saiu por R$ 95.

Um pequeno grupo de apoiadores do ex-presidente Lula realizou um protesto contra o ex-juiz parcial, utilizando máscaras de papelão com o rosto do petista, aos gritos de "olê olê olê olê / Lula Lula".

PUBLICIDADE

"Não é mais Lula Livre porque ele já saiu da cadeia. Agora é Lula presidente", justificou a apoiadora Rosemery Marcengo.

"Estamos aqui protestando contra a arbitrariedade de Sergio Moro e também contra o atual governo, do qual ele fez parte, que causou essa situação em que o Brasil se encontra hoje", resumiu Marcengo.

PUBLICIDADE

Moro passará ainda por Recife, São Paulo e Rio de Janeiro para eventos de lançamento de seu livro. (Com informações do TAB).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE