Manifestantes saem às ruas em todo país neste sábado (29) pelo “Fora Bolsonaro”. Confira locais e horários

247 - Movimentos sociais organizam diversas manifestações nas principais cidades do país no próximo sábado (29, contra o genocídio promoveido pelo governo de Jair Bolsonaro.

O lema do ato é “quando um presidente é mais letal que um vírus, ir às ruas é a única opção”.

Confira abaixo o calendário organizado pela Central de Mídia das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo:

29/05

Norte

AM – Manaus – Praça da Saudade | 16h

PA – Belém – Praça da República | 8h

PA – Santarém – Praça de Eventos | 17h30

TO – Palmas – Av. Juscelino Kubitschek – em frente ao Palácio Araguaia | 9h

Nordeste

AL – Maceió – Praça dos Martírios | 9h

BA – Salvador – Largo do Campo Grande | 10h

CE – Fortaleza – Carreata Arena Castelão | 15h

CE – Fortaleza – Praça da Gentilandia | 15h30

CE – Juazeiro do Norte – Praça da Prefeitura | 8h

MA – São Luís – Praça Deodoro | 16H

PB – João Pessoa – Carreata Praça da Independência

(até Parque da Lagoa) | 09h

PB – Patos – Correios | 8h

PE – Recife – Praça do Derby | 9 h

PI – Teresina – Praça Rio Branco | 8h

RN – Natal – Em frente ao Midway Mall | 15h

SE – Aracaju – Praça de Eventos entre os Mercados | 8h

Centro-Oeste

DF – Brasília – Teatro Nacional | 9h

GO – Goiânia – Praça Cívica | 9h

MS – Campo Grande – em frente a UFMS | 8h

MS – Dourados – 9h

MS – Três Lagoas – 9h

MT – Cuiabá – Praça Alencastro | 15h

Sudeste

ES – Vitória – UFES | 15h

MG – Barbacena – Praça da Matriz | 10h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 10H

MG – Caratinga – Praça da Estação | 15 H

MG – Governador Valadares – Praça dos Pioneiros | 9h

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld | 10h30

MG – Uberaba – Praça Rui Barbosa | 11h

MG – Uberlândia – Praça Ismene Mendes | 10h

MG – Viçosa – 4 Pilastras | 9h30

RJ – Rio de Janeiro – Monumento Zumbi dos Palmares | 10h

RJ – Campos – Praça São Salvador | 10h

SP – Assis – Em frente ao Homem de Lata (Av. Rui Barbosa) | 10h

SP – Campinas – Largo do Rosário | 10h

SP – Ilha Bela – Praça da Mangueira (em frente ao colégio ACEI) | 9h

SP – Ribeirão Preto – Esplanada do Teatro Pedro II | 10h

SP – Santos – UNIFESP | 15h

SP – Santos – Estação Cidadania | 16h

SP – São Bernardo do Campo – Paço Municipal de SBC | 10h

SP – São José dos Campos – Rodovia Carvalho Pinto | 9h

SP – São Paulo – MASP | 16h

SP – Taubaté – Praça Dom Epaminondas | 10h

Sul

PR – Cascavel – Calçadão Av. Brasil | 10h

PR – Curitiba – Praça Santos Andrade | 16h

PR – Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna | 16h

PR – Maringá – Praça Raposo Tavares | 10h

SC – Florianópolis – Largo da Alfândega | 10h

RS – Passo Fundo – Praça da Mãe | 8h

RS – Porto Alegre – Prefeitura | 15h

