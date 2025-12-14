Manifestantes tomam as ruas do país neste domingo em protestos contra Congresso

TV 247 logo
      247 - Manifestantes de Norte a Sul do Brasil foram às ruas neste domingo (14/12) para protestar contra o Congresso Nacional após a aprovação do chamado Projeto de Lei da Dosimetria. As mobilizações ocorreram em diversas capitais e cidades do interior, reunindo grupos contrários ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana.

      As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles, que acompanha a articulação dos atos e os desdobramentos do projeto no Congresso Nacional. Segundo os organizadores das manifestações, a mobilização é uma resposta direta ao avanço da proposta, vista como um retrocesso no enfrentamento aos crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito.

      Os grupos afirmam que o PL da Dosimetria reduz as penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A possibilidade de redução da punição tem sido apontada como um dos principais fatores de indignação entre os manifestantes.

      Além das críticas ao Congresso e ao conteúdo do projeto, os protestos incorporam outras pautas sociais. Entre elas estão o fim da escala de trabalho 6×1, reivindicação antiga de movimentos trabalhistas, e a cobrança por políticas mais efetivas de combate ao feminicídio, tema que também ganhou destaque nos atos deste domingo.

      A proposta que motivou as manifestações foi aprovada pela Câmara na quarta-feira (10/12). O texto altera as regras para progressão de pena, permitindo que presos com bom comportamento passem do regime fechado para o semiaberto ou aberto após o cumprimento de um sexto da pena, e não mais de um quarto, como prevê a legislação atual. A mudança não se aplica a condenados por crimes hediondos nem a reincidentes.

      O projeto também modifica parâmetros de punição para crimes contra o Estado Democrático de Direito, como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do regime democrático. De acordo com o entendimento apresentado pelo relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a pena de Jair Bolsonaro poderia cair de 27 anos e 3 meses para 20 anos e 8 meses, com apenas 2 anos e 4 meses a serem cumpridos em regime fechado, considerando a remição pelo período de prisão domiciliar.

      Após a aprovação na Câmara, o PL da Dosimetria segue agora para análise do Senado Federal. A base governista articula estratégias para barrar o avanço do texto como foi aprovado pelos deputados. A previsão é que a matéria seja levada ao plenário do Senado na próxima quarta-feira (17/12), em meio à pressão de manifestações e ao intenso debate político em Brasília.

      CONFIRA OS LOCAIS E HORÁRIOS DOS ATOS

      ​Veja onde será a manifestação na sua cidade e programe-se para domingo (14):

      CENTRO-OESTE

      ​Brasília (DF) – 10h – SESI LAB (ao lado da rodoviária) com Marcha até o Congresso

      ​Campo Grande (MS) – 08h – Afonso Pena com a 14 de Julho

      ​Cuiabá (MT) – 08h – Pça Ulysses Guimarães, Av. do CPA

      ​Goiânia (GO) – 15h – Praça Universitária

      NORDESTE

      ​Aracaju (SE) – 14h – Praia da Cinelândia

      ​Fortaleza (CE) – 15h – Praia de Iracema, 1750 (Espigão da Rui Barbosa)

      ​João Pessoa (PB) – 09h – Busto de Tamandaré

      ​Maceió (AL) – 9h – Praça 7 Coqueiros

      ​Mossoró (RN) – 17h – Teatro Municipal

      ​Natal (RN) – 08h – Av. Roberto Freire (Calçada do Ferreira Costa)

      ​Recife (PE) – 14h – Rua da Aurora

      ​Salvador (BA) – 10h – Morro do Cristo

      ​São Luís (MA) – 9h – Largo do Carmo

      ​Sobral (CE) – 18h – Boulevard do Arco

      ​Teresina (PI) – 09h – Praça Pedro II

      NORTE

      ​Belém (PA) – 09h – Escadinha das Docas

      ​Boa Vista (RR) – 17h – Praça das Águas

      ​Macapá (AP) – 16h – Praça Veiga Cabral (ao lado do Teatro das Bacabeiras)

      ​Manaus (AM) – 09h – Faixa liberada da avenida Getúlio Vargas

      ​Porto Velho (RO) – 15h – Praça da Estrada de Ferro

      ​Rio Branco (AC) – 17h – Lago do Amor

      SUDESTE

      ​Araçatuba (SP) – 09h – Câmara Municipal

      ​Belo Horizonte (MG) – 09h – Praça Raul Soares

      ​Botucatu (SP) – 10h – Em frente a EECA

      ​Campinas (SP) – 09h – Largo do Pará

      ​Divinópolis (MG) – 8h30 – Feira do Niterói

      ​Ipatinga (MG) – 9h30 – Feira do Canaã

      ​Juiz de Fora (MG) – 10h – Praça da Estação

      ​Montes Claros (MG) – 8h – Praça da Matriz

      ​Passos (MG) – 09h – Feira Livre da JK

      ​Poços de Caldas (MG) – 10h – Praça Pedro Sanches

      ​Ribeirão Preto (SP) – 15h30 – Esplanada Pedro II

      ​Rio de Janeiro (RJ) – 13h – Posto 5 Copacabana

      ​Santos (SP) – 14h – Estação da Cidadania

      ​São Paulo (SP) – 14h – Em frente ao MASP (Avenida Paulista)

      ​Serra do Cipó (MG) – 10h – Praça Central

      ​Sorocaba (SP) – 10h – Praça da Bandeira ao lado do Shop. Cianê

      ​Teófilo Otoni (MG) – 8h30 – Praça dos Imigrantes

      ​Uberaba (MG) – 10h30 – Feira da Abadia

      ​Uberlândia (MG) – 09h30 – Praça Clarimundo Carneiro

      ​Vitória (ES) – 16h – UFES

      SUL

      ​Curitiba (PR) – 14h – Boca Maldita

      ​Florianópolis (SC) – 09h30 – Ponte Hercílio Luz (Lado Ilha)

      ​Itajaí (SC) – 09h – Praça Beira Rio (Fazenda)

      ​Joinville (SC) – 17h – Praça Nereu Ramos

      ​Maringá (PR) – 14h – Av. Brasil com Av. Getúlio Vargas (Centro)

      ​Porto Alegre (RS) – 14h – Arcos da Redenção