Manifesto da Fiesp "em defesa da democracia e justiça" exalta o STF, TSE e "nossas eleições respeitadas internacionalmente"

Apoie o 247

ICL

247 - O manifesto articulado pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) "em defesa da democracia e a justiça", obtido pela CNN Brasil, exalta os "princípios republicanos" da Constituição e destaca o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tão atacados por Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores.

O texto, assinado por mais de 100 entidades, diz que os dois tribunais conduzem "com plena segurança, eficiência e integridade nossas eleições respeitadas internacionalmente". O trecho é uma forte reação às falsas acusações de Bolsonaro contra a lisura das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro.

"Queremos um país próspero, justo e solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, à qual todos nos curvamos, confiantes na vontade superior da democracia. Ela se fortalece com união, reformando o que exige reparos, não destruindo; somando as esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não subtraindo-as com slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejados”, diz o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novamente fazendo referência à retórica golpista de Bolsonaro, o manifesto afirma que a “estabilidade democrática” e o “respeito ao Estado de Direito” são “condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.