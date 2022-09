Manifesto de trabalhistas, filiados e dissidentes do PDT, apelam por voto em Lula no 1º turno

Apoie o 247

247 - O manifesto de brizolistas e trabalhistas do PDT reforça a campanha pelo voto útil em Lula no primeiro turno.

O documento tem a assinatura de integrantes e ex-integrantes do PDT, como Luis Carlos Barreto, José Maurício Linhares Barreto e Vivaldo Barbosa.





Leia a íntegra do documento:

BRIZOLISTAS, TRABALDISTAS APELAM POR VOTO NO 1º. TURNO

Um conjunto de brizolistas, trabalhistas que se identificam com os ideais e a luta de Brizola, filiados ao PDT ou que se desfiliaram, pertencentes a outras legendas ou sem partido, apelam para voto em Lula no primeiro turno, diante do quadro difícil que atravessamos e face às ameaças que pairam sobre nós.

Muitos trabalharam nos governos Brizola, outros foram dirigentes do PDT ou estão em outros caminhos, mas todos a perseguir as lições e as lutas de Brizola. Reconhecemos a legitimidade das disputas, mas como Brizola fez em 2002, entendemos conveniente aos destinos do Brasil e do povo brasileiro a solução da eleição presidencial em 2 de outubro.

Luis Carlos Barreto (Barretao, ficha n. 10 do PDT)

José Maurício Linhares Barreto (1º. Deputado Federal a se filiar o PDT)

Vivaldo Barbosa (Deputado Federal e Constituinte do PDT, Líder da Bancada, Secretário de Justiça do Governo Brizola, dirigente nacional, foi Presidente do Diretório Rio do PDT)

Luis Alfredo Salomão (Deputado Estadual e Federal, Constituinte pelo PDT, Líder da Bancada, Secretário Governo Brizola)

Aloisio Oliveira (Deputado Estadual PDT e Secretário Governo Brizola)

Leonel Brizola Neto (Vereador no Rio e dirigente do PDT)

Mário Del Rey (vereado no Rio PDT, dirigente partidário)

Geraldo Moreira (Fundador, vereador e Deputado Estadual do PDT

Martha Alencar (Jornalista coordenadora de comunicação da campanha de Brizola de 1982 e do primeiro governo Brizola)

Fundadores e dirigentes da Juventude do PDT:

Charles Nascimento - RJ

Gerson Brito – PE

Tião Maia – RGN

Evandro Teixeira - RJ

Patricia Rabelo - MG

Ricardo Rabelo – MG

Alvaro Bastos – RJ, dirigente sindical

Ricardo Rotemberg – RJ

Fundadores, dirigentes, que atuaram na luta pela Anistia:

Luiz Carlos Moreira de Souza (Secretário na Prefeitura Rio, Governo PDT)

Bolívar Meireles (General, trabalhou no Governo Brizola, foi candidato a Deputado Federal PDT)

Ivan Proença (Coronel, trabalhou no Governo Brizola)

Coordenador da manifestação em Alagoas:

João Marcos (dirigente do PDT, coordena diversos manifestantes, inclusive

Ronaldo Lessa, Presidente do PDT em Alagoa, candidato a Vice Governador e atual Vice Prefeito em Maceio)

Edzon Freitas (coordenador em Salvador – BA)

Juarez Cavalcante – ( Coordenador no Maranhão)

José do Vale Feitosa (Dirigente Secretaria de Saúde Governo Brizola)

João Leonel Brizola Sobrinho (Dirigente Secretaria Saúde Governo Brizola)

Ronald Barata (dirigente sindical)

Walter Oaquim (Secretário Governo Brizola)

Glaydes Motta Brandao Monteiro (fundadora PDT e do Movimento Mulheres trabalhistas, viúva Dep. Bandão Monteiro

Valéria Lopes (fundadora PDT e do Movimento Mulheres trabalhistas)

José Trajano (jornalista, trabalhou com Darcy Ribeiro)

Fernando Brito (Assessor de Imprensa de Brizola)

Braz Cavalli (Fundador do PDT em São Paulo, se proclama da Velha Guarda, coordena em S P)

Lia Faria (Secretária de Educação de Brizola, continua no PDT)

Angela Bueno Teixeira (socióloga, dirigente me Niterói)

José Augusto Ribeiro (jornalista, escritor, muito próximo de Brizola)

Wilson Gonçalves (fundador e Vice-Prefeito de Caxias, atual Secretário PDT em Caxias

Os desafios de agora

Às vésperas da eleição nacional que definirá o futuro do Brasil, pairam tensões, preocupações e ameaças à democracia brasileira.

O Brasil e o povo brasileiro já sofreram muito com retirada de direitos na reforma trabalhista e previdenciária, o fatiamento da Petrobras, privatização da Eletrobras, os danos ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica e a outras estatais estratégicas, à piora na educação e saúde, ao avanço da miséria e da pobreza, as perdas salarias e outros males.

As agressões às instituições, a afronta ao Judiciário, as ofensas a jornalistas representam ameaças duras e inaceitáveis às eleições livres e democráticas.

Nós trabalhistas e brizolistas, integrantes do PDT, em outras legendas ou sem partido, reafirmamos nossa responsabilidade política neste quadro. Temos a clareza de que Brizola, pelas suas lições e por toda sua vida, estaria ao lado da defesa dos direitos do nosso povo e contra essas ameaças que pairam sobre nós. Seus exemplos estão a nos exigir atitude consentânea com seus ensinamentos.

O povo brasileiro está assumindo seu destino e afirmando sua vontade política no sentido de se opor a este quadro político de retirada de direitos e ameaças à democracia e está a indicar a preferência por LULA, como apontam as análises mais lúcidas. Brizola, mais do que nunca, estaria ao lado do povo brasileiro. Com Lula, nesta quadra da vida brasileira, ressurge a possibilidade de construção de um projeto de Nação.

O povo brasileiro está se recuperando do grande massacre que sofreu e que resultou na eleição do Bolsonaro. Afetou a consciência cívica e patriótica da nossa gente.

Isto já aconteceu antes. Massacraram o Getúlio em 1954, que o levou ao suicídio, mas no ano seguinte o povo elegeu Juscelino e Jango e não aceitou Brigadeiros e Generais. Depois do caçador de marajás e das privatizações e corte de salários, o povo elegeu Lula duas vezes e Dilma duas vezes, rejeitou a continuidade daquele quadro.

Agora, o povo brasileiro se recompôs, recuperou seu veio ético. É um dos momentos mais belos da nossa história. Não podemos deixar isto em riscos, não deixar margem aos tresloucados, à mediocridade e ao obscurantismo, para que nunca mais voltem.

Diante das inconsequências dos atuais governantes, para afastar descaminhos para nossa democracia e para mantermos o respeito que merecemos no mundo, surge a possibilidade de definirmos as eleições no primeiro turno, com Lula. Mesmo em meio a divergências e com demandas muito claras na defesa dos ideais do trabalhismo. Principalmente para evitar possíveis tumultos que procurariam provocar no 2º turno.

Conclamamos a todos os brizolistas e trabalhistas a esta posição que trará paz e tranquilidade ao povo brasileiro já no dia 2 de outubro.

É preciso eleger Lula no 1º turno.

