Marca de 100 dias do governo Lula "é ser a antítese perfeita de Bolsonaro", diz Cesar Calejon

247 - O jornalista Cesar Calejon afirmou que a marca principal dos primeiros 100 dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “é ser a antítese perfeita do governo Bolsonaro”. Ainda segundo ele, o governo vem “acertando em uma série de medidas” e “atendeu às expectativas pleiteadas antes de sua própria eleição”.

“A marca do governo Lula está clara: ser a antítese perfeita do governo Bolsonaro. Ninguém discorda que, na seara social, o governo fez um ótimo trabalho, com uma série de medidas que retomam toda uma agenda que caracteriza a gestão de Lula. As críticas que incidem sobre a seara econômica são mais complicadas porque exigem uma série de coisas que circunscrevem o governo a coisas que transcendem a sua própria vontade e articulação política”, disse Calejon nesta segunda-feira (10) durante participação no UOL News.

“Isso dá conta de que o governo atendeu às expectativas pleiteadas antes de sua própria eleição. Se não, seguramente se materializariam críticas mais pontuais. O governo vem acertando em uma série de medidas. Começa bem e certamente há coisas a melhorar, sobretudo na comunicação do governo, mas é um ótimo começo e tem tudo para seguir com bastante força”, destacou Calejon.

