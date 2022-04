Marcado para o sábado, ato 'Bolsonaro nunca mais' é confirmado em mais de 40 cidades

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Movimentos populares, sociais e sindicais realizam, no próximo sábado (9), uma manifestação em todo o Brasil contra o governo de Jair Bolsonaro (PL). Com o lema “Bolsonaro Nunca Mais”, as mobilizações serão realizadas em pelo menos 42 cidades, com críticas ao aumento dos combustíveis e do gás, além da alta do desemprego e a volta da fome no país.

Os protestos são fruto de uma iniciativa da Campanha Fora Bolsonaro, entidade que reúne diversos movimentos e frentes de lutas como, por exemplo, a Central de Movimentos Populares (CMP). A mobilização nacional irá denunciar nas principais ruas do país a gravidade da crise econômica, social, ambiental e cultural que assola o Brasil.

O coordenador nacional da CMP, Raimundo Bonfim, aponta que as pessoas estão desesperadas por não conseguir mais arcar com os sucessivos aumentos na conta de luz, do gás de cozinha, dos combustíveis, dos medicamentos e dos alimentos. “O Brasil não aguenta mais a irresponsabilidade, os crimes, os horrores e a desumanidade praticada pelo governo. Bolsonaro desmantelou o país e deixará um legado de destruição para a população brasileira e os futuros governantes que o sucederão a partir do ano que vem. Não podemos aceitar que não haja alternativas para combater a fome, o desemprego, a miséria e a inflação”, aponta ele.

Além de acabar com as políticas de combate à pobreza no Brasil, o governo Bolsonaro tem protagonizado muitos casos de corrupção. No mais recente, Milton Ribeiro, o então ministro da Educação, foi pego em gravações dizendo repassar verbas da pasta para municípios indicados por dois pastores a pedido do presidente. “É necessário intensificar as mobilizações de rua pelo fim deste governo genocida. É imprescindível acumular força social para enfrentar qualquer tentativa de golpe, caso decidam não aceitar o resultado das urnas eletrônicas”, ressaltou Raimundo.

Manifestação contra Bolsonaro

Segundo a organização, o objetivo é levar de volta o povo às ruas para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Os novos aumentos nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, na contas de luz, dos alimentos, do aluguel e dos medicamentos estão trazendo grande impacto sobre a vida da população, sobretudo a mais pobre. Na semana passada, o governo autorizou aumento de 11% em mais de 13 mil tipos de medicamentos.

Em São Paulo, a manifestação contra Bolsonaro está marcada para ocorrer na Praça da República, região central, a partir das 14h. No Rio de Janeiro, o ato será realizado na Candelária, às 10h. Em Recife, a mobilização será na Parque Treze de Maio, a partir das 9h. Já em Porto Alegre, o Largo Glênio Peres receberá os manifestantes às 15h.

Confira abaixo a lista de atos:

Norte

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Belém – Escadinha da Presidente Vargas | 8h

Nordeste

BA – Itabuna – Praça Adami | 9h

BA – Feira de Santana – Estacionamento em frente à prefeitura | 8h30

BA – Salvador – Concentração no Campo Grande | 14h

CE – Fortaleza – Praça Portugal | 15h

MA – Imperatriz – Calçadão, Centro | 9h

MA – Santa Inês – Praça das Laranjeiras | 8h

MA – São Luís – Praça João Lisboa | 9h

PE – Recife – Parque Treze de Maio | 9h

PI – Teresina – Praça da Liberdade | 8h

SE – Aracaju – Praça de Evento dos Mercados | 8h

RN – Natal – Em frente ao Midway | 15h

Centro-Oeste

DF – Brasília – Museu da República | 16h

GO – Goiânia – Praça do Trabalhador | 16h

GO – Rio Verde – (Aguardando Infos) | 9h

MS – Campo Grande – Avenida Afonso Pela c/ 14 de Julho | 9h

Sudeste

MG – Barbacena – Praça São Sebastião | 8h30

MG – Belo Horizonte – Praça Afonso Arinos | 9h30

MG – Juiz de Fora – Parque Halfel | 10h

MG – Montes Claros – Mercado Municipal | 8h

RJ – Campo dos Goytacazes – UFF Campos | 9h

RJ – Rio de Janeiro – Candelária | 10h

SP – Botucatu – Praça do Bosque | 14h

SP – Jaguariúna – Campinas Largo do Rosário | 9h

SP – Marília – Praça da Ilha, em frente a Galeria Atenas | 9h30

SP – Osasco – Estação de Osasco | 12h30

SP – Ribeirão Preto – Esplanada Theatro Pedro II | 9h

SP – Santos – Estação da Cidadania, Av. Ana Costa 340 | 16h

SP – São Paulo – Praça da República | 14h

SP – São Vicente – Praça Barão | 10h

Sul

PR – Cascavel – Em frente a Catedral | 9h

PR – Curitiba – Praça Generoso Marques | 14h30

PR – Umuarama – Praça Arthur Thomas | 10h

PR – Foz do Iguaçu – Praça da Bíblia | 18h

RS – Novo Hamburgo – Praça do Imigrante | 10h

RS – Pelotas – Mercado Público | 10h

RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 14h

SC – Florianópolis – Largo da Alfândega | 9h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 14h

