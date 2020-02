Marcelo Freixo diz que Bolsonaro está acuado

Em artigo para O Globo, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) escreve que Jair Bolsonaro está acuado e usa cada vez mais as fake news como política de governo edit

247 - "Jair Bolsonaro está acuado. O presidente sempre defendeu milicianos, mas essas relações ganharam nova dimensão após a morte de Adriano da Nóbrega, cuja ex-mulher e mãe foram assessoras do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro", escreve o deputado Marcelo Freixo.

"Para tentar tirar o foco de si, Bolsonaro dobrou a aposta e transformou fake news em política de governo. Em vez de alimentar clandestinamente os discursos de ódio nos subterrâneos dos grupos de Whatsapp, presidente e ministros assumiram a ofensiva, passando a usar canais oficiais para disseminar mentiras contra opositores e jornalistas".

Freixo cita a afirmação de Bolsonaro, feita por meio do Twitter da Presidência da República, de que a oposição é a verdadeira interessada em eliminar Adriano. E comenta: "A inversão da narrativa parece estapafúrdia, mas é preciso lembrar que o campo de batalha bolsonarista não é o da razão, é o da emoção — mais precisamente do ódio. Ele sabe que nesse embate os fatos importam menos do que o engajamento que uma determinada versão é capaz de gerar. O objetivo é manter coesas e insuflar suas hostes nas redes para tentar se manter em pé".

