Marcelo Uchôa aponta o caminho para o impeachment de Aras

247 - O jurista Marcelo Uchôa destacou nesta terça-feira (23) pelo Twitter que o procurador-geral da República, Augusto Aras, pode sofrer impeachment se for comprovada a participação dele na defesa de um golpe de Estado no País junto com empresários bolsonaristas, alvos de uma operação da Polícia Federal nesta terça.

"Sobre o Aras trocar zap com empresários golpistas lembrar que o art.40 da lei 1079/50 (impeachment) lista como crimes de responsabilidade do PGR: 3. Ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições; 4. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo", escreveu Uchoa no Twitter.

O procurador trocou mensagens com empresários e criticou a atuação de Moraes. O ministro do Supremo também desmentiu o chefe da PGR sobre a informação de que a Procuradoria não tinha sido informada sobre a operação desta terça.

Sobre o Aras trocar zap com empresários golpistas lembrar q o art.40 da lei 1079/50 (impeachment) lista como crimes de responsabilidade do PGR:

3. Ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições;

— Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) August 23, 2022

