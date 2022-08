Moraes desmente Augusto Aras e diz que PGR recebeu a notificação sobre operação contra empresários pró-golpe

Segundo um comunicado emitido nesta terça-feira (23) pelo ministro do STF, a informação sobre as investigações foi recebida por uma assessora da PGR nesse domingo (22) edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, desmentiu o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, e afirmou que a PGR foi informada nessa segunda-feira (22) sobre a operação da Polícia Federal desta terça (23) contra empresários bolsonaristas favoráveis a um golpe de Estado no País.

De acordo com o comunicado do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a informação sobre as investigações foi recebida 'às 14h41min de 22/8/2022 por Dayane Pereira da Silva, assessora da Procuradoria-Geral da República, e foi encaminhada ao Gabinete da Vice-Procuradora-Geral da República às 15h35min, tendo lá sido recebida às 16h40min no dia 22/8/2022'.

O procurador afirmou que Moraes não consultou a PGR sobre as investigações.

Em mensagens com empresários, Aras criticou a atuação de Moraes e comentou sobre um possível risco à candidatura de Jair Bolsonaro (PL).

AGORA: Alexandre de Moraes desmente Augusto Aras e envia à imprensa documento onde servidor do Supremo confirma que PGR recebeu ainda ontem notificação sobre operação contra empresários que pregavam golpe de Estado. Aras disse mais cedo não ter sido avisado. pic.twitter.com/iLnfYvr98h CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 23, 2022

