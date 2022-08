A empresários, Aras teria criticado atuação de Moraes e comentado candidatura de Bolsonaro, indicam mensagens

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, criticou a iniciativa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, após o juiz autorizar nesta terça-feira (23) uma operação da Polícia Federal (PF) contra empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar a eleição. Em mensagens trocadas com empresários, o procurador também comentou sobre um possível risco da operação sobre a candidatura de Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada pelo site Jota.

Em seu discurso de posse na Procuradoria-Geral da República (PGR) em 2019, Augusto Aras homenageou o empreiteiro bolsonarista Meyer Nigri, fundador da Tecnisa e alvo da operação da PF.

O ocupante do Planalto, candidato à reeleição, indicou Aras para o cargo de PGR em 2019, mesmo sem que o procurador estivesse na lista tríplice do Ministério Público Federal (MPF). Para a renovação de um mandato de procurador, a Associação Nacional dos Procuradores da República faz uma consulta ao MPF e encaminha dos três nomes mais votados ao presidente da República.

Além de empresários bolsonaristas defenderem um golpe, Bolsonaro acusa sem provas o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança contra fraudes. Ele defende a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições (Presidente, governadores, deputados federais e estaduais e senadores). Partidos de oposição ao governo denunciam que o ocupante do Planalto pode tentar um golpe de for derrotado em outubro.

Em discurso de posse como presidente do TSE, na terça-feira (16) da semana passada, Moraes disse que a Justiça será "firme e implacável", no sentido de proibir a divulgação de notícias falsas sobre as eleições.

A informação foi confirmada por fontes da PF, do MPF e do STF. Nas mensagens haveria críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes e também comentários sobre a candidatura de Bolsonaro. As mensagens ainda são mantidas sob sigilo, mas já viraram tema entre ministros do STF. — JOTA (@JotaInfo) August 23, 2022

