PGR afirma não ter sido consultada por Moraes sobre operação contra empresários bolsonaristas

Carta Capital - A Procuradoria-Geral da República alega não ter sido consultada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a operação deflagrada nesta terça-feira 23 contra empresários bolsonaristas . O órgão afirmou à CartaCapital não ter recebido do magistrado qualquer pedido de manifestação sobre os argumentos apresentados pela Polícia Federal para justificar as buscas e apreensões.

Foram alvos da operação os empresários Luciano Hang (Havan), Meyer Nigri (Tecnisa), Afrânio Barreira Filho (Coco Bambu), Ivan Wrobel (W3 Engenharia), José Isaac Peres (Multiplan), José Koury, Luiz André Tissot (grupo Sierra) e Marco Aurélio Raymundo (Mormaii).

