Marcia Tiburi: Bolsonaro transforma o Brasil num grande campo de concentração

“O que se faz no Brasil hoje é justamente produzir confusão mental nas pessoas”, disse a filósofa à TV 247. Marcia Tiburi afirmou também que o Brasil pode ser comparado a um campo de concentração porque a ideia de nação do país está sendo destruída. Assista edit

247 - Na semana em que a libertação dos prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha nazista, completa 75 anos, a filósofa Marcia Tiburi afirmou em entrevista à TV 247 que o governo de Jair Bolsonaro transforma o Brasil em um campo de concentração.

Para ela, Bolsonaro causa confusão mental nos cidadãos brasileiros, o mesmo que era feito, em certa medida, nos campos de concentração, segundo relatos do livro de Primo Levy “É isto um homem”.

“O que tem em comum entre aquilo que se fazia em Auschwitz, como um campo de concentração, e o que se faz no Brasil hoje é justamente produzir confusão mental nas pessoas. Colocavam lá um cidadão que falava italiano, outro que falava alemão, outro que falava português, outro que falava espanhol, outro que falava russo, enfim, os judeus de vários lugares do mundo, muitas vezes pessoas que não tinham de fato como falar a mesma língua. Isso é uma questão importante porque o Bolsonaro tem conseguido, neste sentido, transformar o Brasil em um grande campo de concentração, ainda não é um campo de extermínio para todos, mas as favelas já são transformadas em campos de extermínio. As prisões no Brasil já se encaminham para serem campos de extermínio”, comparou.

Tiburi também explicou que o conceito de campo tem relação com um local de expatriados, ou seja, de pessoas sem pátria, que no caso dos campos de concentração nazistas eram, inclusive, impedidos de retornarem às suas pátrias. Neste sentido, ela esclareceu que o Brasil pode ser comparado a este ambiente, já que a ideia de nação no país vem sendo destruída.

“A ideia de nação vem sendo destruída no Brasil, os direitos individuais e humanos vêm sendo destruídos no Brasil, até mesmo a laicidade sendo destruída, a Constituição como um todo, o lawfare correndo solto no Brasil, imagina: será que a gente também não pode considerar que nós estamos nos transformando em pessoas expatriadas dentro do nosso próprio país porque já não temos nosso próprio país?”.

