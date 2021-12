Márcia Tiburi diz que renuncia à cidadania brasileira se Moro for eleito presidente

“Na distopia do mundo, se isso acontecer eu renuncio à minha cidadania brasileira”, escreveu a filósofa Márcia Tiburi edit

247 - A filósofa Márcia Tiburi (PT), que está auto-exilada fora do Brasil desde a eleição de Jair Bolsonaro, comentou sobre o vídeo de Natal do ex-juiz parcial Sergio Moro e sua mulher, Rosângela Moro.

“Meu lado pobre de espírito ri quando vê o vídeo da marreca e do marreco que quer ser presidente. Na distopia do mundo, se isso acontecer eu renuncio à minha cidadania brasileira. Desculpem por tocar o horror num dia como o de hoje”, disse no Twitter.

December 25, 2021

