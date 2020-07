Marcia Tiburi: não haverá redenção e Bolsonaro irá até o fim

247 - A filósofa e escritora Marcia Tiburi, em entrevista à TV 247, afirmou que não há volta para o Brasil que se localiza atualmente imerso no bolsonarismo. Para ela, o discurso “cínico” que representa Jair Bolsonaro rompe com o diálogo e, portanto, só é possível esperar que ele se esgote para então recuperar a civilidade.

Marcia ressaltou que o cinismo e a desinformação são aliados, assim como ocorre no atual governo. “A desinformação no Brasil virou uma espécie de paradigma, a gente está vivendo no império do cinismo, tem uma episteme cínica que está em jogo. Com essa episteme cínica, com toda sua performatividade, sua teatralidade e toda encenação a gente não pode muita coisa. Quando o Bolsonaro diz ‘e daí?’, a gente não tem muito o que fazer. Como a gente vai confrontar isso? O cinismo, e a desinformação é o ambiente onde o cinismo cresce e a aparece, não é a mentira, o cinismo absolutamente rompeu com a relação entre verdade e mentira, então a gente não tem mais como voltar para a verdade. Da mesma maneira esse ridículo político rompeu com a relação entre o belo e o feio, não tem mais o belo e o feio, tem essa brutalidade, essa estética da ostentação grosseira, da ostentação da própria violência. Tudo isso está se tornando o novo normal, é o novo paradigma. Como então enfrentar isso?”.

Ela ainda afirmou que após o fim de Bolsonaro, a tendência é surgir alguém ainda mais radical. “Eu acho que nós não temos saída porque isso precisa chegar até o seu esgotamento, as massas foram capturadas e elas só vão largar disso depois que elas se esgotarem. As massas vão até o fim, Bolsonaro vai até o fim, ou seja, não haverá redenção, não vamos encontrar ninguém razoável. Não adianta, nesse sentido, o Doria, o Witzel, não adianta eles virem tentando ser razoáveis como contraponto ao Bolsonaro. Provavelmente depois do Bolsonaro alguém muito pior do que ele vai vingar, ou o contrário, alguém que faça uma estética política da paz e do amor mas que tenha uma máquina de produção populista poderosa”.

