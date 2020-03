Marcia Tiburi: “Os que traem Bolsonaro hoje são iguais ou piores do que ele”

De acordo com a escritora e filósofa Marcia Tiburi, “no desespero, muitas pessoas se esforçam por separar o joio do trigo no governo Bolsonaro. O desejo de confiar em alguém faz parte da cultura política. É a esperança que não quer morrer. Mas não se enganem, os que traem Bolsonaro hoje, são iguais ou piores do que ele” edit

247 - A escritora e filósofa Marcia Tiburi alertou seus seguidores sobre aqueles que “traem” Jair Bolsonaro. Até mesmo aliados do ocupante do Planalto têm criticado ele por defender que as pessoas voltem ao trabalho durante a crise do coronavírus, exceto idosos.

“No desespero, muitas pessoas se esforçam por separar o joio do trigo no governo Bolsonaro. O desejo de confiar em alguém faz parte da cultura política. É a esperança que não quer morrer. Mas não se enganem, os que traem Bolsonaro hoje, são iguais ou piores do que ele”, escreveu Tiburi.

“Bolsonaro continua na tática de adular sua torcida. Seu objetivo é só poder: poder pelo poder. Quem o crítica é tratado como o mais vil inimigo. Como o fascismo despreza valores positivos, como inteligência e amor ao próximo, não há contradição alguma no que ele faz”.

