Marcia Tiburi pede para as pessoas se protegerem da violência fascista no 7 de Setembro

Ninguém que ame a democracia deve cair na esparrela e/ou na violência fascista, escreve Tiburi no Twitter

247 - A professora e filósofa Marcia Tiburi foi ao Twitter nesta segunda-feira (6) fazer um alerta: "Diante da ameaça de golpe, ou da baderna extremista do dia 7 de setembro, muitos sugerem colocar panos pretos nas janelas como forma pacífica de protesto. Ninguém que ame a democracia deve cair na esparrela e/ou na violência fascista. Protejam-se", escreveu, preocupada com as ameaças dos grupos bolsonaristas de extrema direita.

Diante da ameaça de golpe, ou da baderna extremista do dia 7 de setembro, muitos sugerem colocar panos pretos nas janelas como forma pacífica de protesto. Ninguém que ame a democracia deve cair na esparrela e/ou na violência fascista. Protejam-se. — Marcia Tiburi (@marciatiburi) September 6, 2021

