Márcio Jerry: “pandemia não acabou. Vamos pressionar para garantir o auxílio"

247 com informações do PCdoB na Câmara - Em meio à eleição da mesa-diretora da Câmara, os parlamentares da oposição buscam assegurar que a MP 1.000/2020, que trata do auxílio emergencial, seja apreciada já na próxima segunda-feira (21), após ter sido retirada da pauta na última sexta-feira (18).

“Temos sessão deliberativa da Câmara marcada para esta segunda. Vamos pressionar para votar a MP 1.000 e garantir a manutenção do auxílio emergencial. A pandemia não passou nem tem prazo para acabar. E óbvio que seus efeitos ainda serão sentidos por muito tempo”, defendeu o vice-líder do PCdoB, deputado Márcio Jerry (MA), que reforçou a mobilização da oposição em relação ao tema.

Além da extensão do benefício, parlamentares, incluindo o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pretendem inserir a discussão sobre o pagamento do 13º aos brasileiros que recebem o Bolsa Família.

Em ‘queda de braço’ para eleger o candidato do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), para o comando da Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na quinta que a culpa pelo não pagamento do recurso em 2020, era do atual presidente da Câmara.

Ao seu séquito de seguidores, Bolsonaro acusou Maia de deixar caducar a medida provisória que tratava do tema sem, no entanto, explicar a MP 898, de 2019, que estipulava o pagamento do benefício estava previsto apenas para o ano passado. Mesmo com tentativas de retomar o assunto em um novo projeto, a base do governo no Parlamento se posicionou contra a obrigatoriedade do benefício extra.

