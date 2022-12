Marco Aurélio de Carvalho defende prisão e inelegibilidade de Bolsonaro: "não há outra alternativa possível"

Apoie o 247

247 - Coordenador do Grupo Prerrogativas e próximo ao presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o advogado Marco Aurélio de Carvalho, em entrevista à Veja, defendeu a prisão e a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) como "melhor" resposta aos crimes que cometeu.

"Ele tem de responder, pois isso tem poder pedagógico. Não podemos passar para o mundo a impressão de que somos complacentes e condescendentes com o crime", disse. Na sequência, lembrou dos casos mais escandalosos envolvendo Bolsonaro e seu governo. "A compra com dinheiro vivo, por ele e integrantes da família, de dezenas de imóveis é um deles. O processo de compra das vacinas, em especial da Covaxin. Os escândalos no Ministério da Educação. E tem uma série de outros temas que serão enfrentados quando caírem os sigilos de 100 anos. Não se trata de vingança. É justiça e reparação".

Para ele, se a Justiça agir corretamente, Bolsonaro será declarado inelegível. "A inelegibilidade do Bolsonaro é a melhor resposta para o flagrante abuso de poder econômico, político e religioso do qual ele se beneficiou durante a campanha. Se a Justiça agir com isenção, a melhor resposta que nosso sistema dará é declará-lo inelegível e, logo na sequência, recolhê-lo ao sistema prisional brasileiro. Não há outra alternativa possível".

Carvalho afirma, porém, que "infelizmente nossa Justiça está contaminada com interesses políticos e eleitorais" e "parte importante dos seus atores fica preocupada com a opinião pública". Ele se diz pessimista em relação a uma punição a Bolsonaro no futuro. "Se a gente tivesse um sistema judicial isento, certamente o Bolsonaro já estava arrumando as malas para ir para a cadeia".

