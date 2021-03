Marco Aurélio: decisão de Fachin que anula condenações de Lula é "bomba atômica"

Ministro Marco Aurélio Mello, do STF, disse que se o caso for levado a plenário do STF, a decisão de Edson Fachin deve ser derrubada por 6 votos a 5 e com isso Lula perderia os direitos políticos edit

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) classificou como "bomba atômica" a decisão do colega Edson Fachin que anulou condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), restituindo-lhe os direitos políticos.

"Nesta semana em primeiro lugar, tivemos uma verdadeira bomba atômica com a decisão do ministro Fachin anulando quatro processos-crime alusivos ao ex-presidente Lula. Se houver agravo [recurso] e ele levar à Turma, acredito em um score [pontuação] confirmando a decisão dele em 4 a 1", disse Marco Aurélio em declaração ao UOL.

Já se o caso for levado a plenário, porém, o ministro prevê que a decisão de Fachin deva ser derrubada por 6 votos a 5 e com isso Lula perderia os direitos políticos.

Apesar de todas as provas da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, o ministro Marco Aurélio criticou o julgamento de sua suspeição contra Lula pela Segunda Turma do STF.

"Tivemos o início do julgamento na Turma sobre a suspeição do juiz Sergio Moro. Não cabe desqualificar aquele que foi tido como herói nacional. Aquele que inaugurou a responsabilidade de poderosos no campo penal e que prestou um grande serviço à pátria", disse o ministro do STF.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.