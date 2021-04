Marco Aurélio devolve ao plenário ação sobre suspeição de Moro

Ministro havia pedido mais tempo para analisar o processo. No entanto, Corte já formou maioria para considerar Moro parcial no caso de Lula edit

Metrópoles - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), devolveu ao plenário da Corte, nesta quinta-feira (29/4), a ação que julga a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o tríplex do Guarujá. O magistrado havia pedido vista – mais tempo para analisar o processo.

Por maioria, o STF já decidiu manter a decisão da 2ª Turma que declarou Moro parcial ao julgar os processos do ex-presidente Lula. A análise foi suspensa por Marco Aurélio, que quis analisar o tema com cautela. Agora, faltam os votos dele e do presidente da Corte, ministro Luiz Fux.

