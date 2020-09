Marco Aurélio vai adiar depoimento de Bolsonaro até que plenário do STF decida sobre recurso da AGU

Ministro do STF Marco Aurélio Mello irá adiar o depoimento presencial de Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito que apura uma tentativa de interferência política na PF Federal. Oitiva deverá ser adiada até que o plenário da Corte julgue recurso da AGU para que o depoimento seja feito por escrito edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello disse que irá adiar o depoimento presencial de Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito que apura uma tentativa de interferência política na Polícia Federal, denunciada pelo ex-ministro Sérgio Moro.

Segundo reportagem da CNN Brasil, o caso deverá ser adiado até que o plenário da Corte julgue o recurso impetrado pela Advocacia-Geral da União (AGU) para que o depoimento seja feito por escrito.

Bolsonaro foi intimidado pela PF para depor presencialmente entre os dias 21 e 23 deste mês. Segundo o ministro, os trâmites do inquérito serão “congelados” para que o plenário do STF possa analisar o recurso da AGU, evitando a "autofagia" — a possibilidade de julgar sozinho uma decisão do também ministro da Corte Celso de Mello, que determinou o depoimento presencial.

O caso parou nas mãos do ministro Marco Aurélio em função de Celso de Mello estar de licença médica.

