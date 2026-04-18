Marco Rubio pediu explicações sobre prisão de Ramagem após contato com Eduardo Bolsonaro

O ex-deputado Alexandre Ramagem foi liberado por autoridades norte-americanas após ser abordado na Flórida em decorrência de uma denúncia considerada equivocada. A informação foi divulgada pelo SBT News, com base em relatos de fontes ouvidas pela reportagem.

Segundo a apuração, a abordagem ocorreu após a polícia rodoviária local receber informações de que Ramagem estaria dirigindo com a habilitação vencida há cerca de 20 dias e em situação irregular no país, sob a alegação de ser foragido da Justiça brasileira. Ele foi interceptado enquanto deixava sua residência de carro, nas proximidades de uma escola.

Ainda de acordo com o SBT News, agentes do ICE não tinham conhecimento prévio sobre a identidade de Ramagem. O caso ganhou repercussão interna após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, solicitar esclarecimentos formais ao órgão de imigração sobre a detenção. Segundo a reportagem, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro teria conversado com Rubio a respeito da situação de Ramagem, o que antecedeu o pedido de explicações ao ICE.

Após a intervenção do Departamento de Estado, agentes do serviço de imigração identificaram que o detido era ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Documentos apresentados por Ramagem comprovaram que ele não estaria em situação irregular nos Estados Unidos e que aguarda a análise de um pedido de asilo político.

Nos EUA, solicitantes de asilo podem permanecer legalmente no país enquanto o processo está em andamento. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, esse entendimento foi consolidado ainda durante a permanência de Ramagem na unidade do ICE, onde ele esteve detido temporariamente. As mesmas fontes afirmaram que não houve cooperação com autoridades brasileiras no episódio, e que a abordagem decorreu exclusivamente de uma denúncia recebida dias antes. A Polícia Federal, por meio do diretor-geral Andrei Rodrigues, foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou até o momento.

Alexandre Ramagem está na lista de procurados pela Interpol. O governo brasileiro solicitou aos Estados Unidos a extradição do ex-deputado no final de 2025. A fuga ocorreu após Ramagem ser condenado pelo STF a 16 anos de prisão por fazer parte da trama golpista.

Segundo a Polícia Federal, ele fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

O tribunal considerou que Ramagem fazia parte da organização criminosa liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro responsável por planejar uma tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022.

Durante o governo de Bolsonaro, Alexandre Ramagem foi diretor-geral da Abin, Agência Brasileira de Inteligência. Ele perdeu o mandato de deputado em dezembro de 2025, em razão da condenação pelo STF.

Ramagem ainda responde no Supremo pelos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado, devido aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele passou a responder por esses crimes após a perda de mandato parlamentar.