Marconi Perillo cogita candidatura em Goiás e diz que Ronaldo Caiado age "como um jagunço"

ICL

Do Metrópoles – A presença do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), nas reuniões e articulações do partido para a disputa eleitoral de 2022, no estado, tem chamado a atenção. Disposto a se candidatar e, inclusive, enfrentar Ronaldo Caiado (DEM) nas urnas, caso “seja essa a vontade da sigla e do eleitorado goiano”, ele já endurece o discurso contra o atual governo.

“Caiado age como um jagunço, que atira por trás. Eu gostaria muito de ser convidado para um debate olho no olho com ele. Eu estou disposto a comparar com ele e discutir, refutar todas as mentiras dele e contar as verdades sobre o governo dele. Tenho certeza que em um debate, entre eu e ele, a máscara vai cair”, diz Marconi, referindo-se às acusações feitas por Caiado ao período em que ele esteve no comando do estado. (leia a íntegra no Metrópoles)

